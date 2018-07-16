ضمن مبادرة ” بسكرة تقرأ”: أربع مكتبات عمومية تحت تصرف هواة المطالعة بداية من اليوم

دخلت أربع مكتبات عمومية بمدينة بسكرة، حيز والخدمة بداية من اليوم ” الإثنين”، لتكون في متناول هواة المطالعة مجانا.تتوزع هذه الهياكل الثقافية الجديدة، بين كل من حديقة 20 أوت 1955 وحديقة 5 يوليو 1962 المعروفة محليا بتسمية “جنان البايلك” وحديقة زيدان إبراهيم إضافة إلى المنطقة الحضرية الغربية لمدينة بسكرة.

و لاقت المبادرة التي جسدت بالتعاون بين الجمعية الثقافية المحلية ” بسكرة تقرأ” و الوكالة الولائية للتسيير العقاري الحضري، و بالتنسيق مع الهيئات الثقافية بالولاية، استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين بعاصمة الزيبان.

وقال مدير وكالة التسيير العقاري الحضري عبد الكريم سلطاني، لـ : وأج، إن هذه المبادرة تهدف إلى التحفيز على المطالعة عبر الفضاءات العمومية لفائدة الجمهور العريض.

و سخرت وكالة التسيير العقاري الحضري، مختلف الهياكل اللازمة لاحتضان الكتب والأشخاص المفترض توافدهم على كل مكتبة فيما تأخذ الجمعية على عاتقها الإشراف على العمليات المرافقة لحركية تسليم واستلام الكتب.

وبلغت تشكيلات الكتب التي وصلت نحو ألفي ” 2000″ عنوان في شتى المجالات إلى جانب كتب الأطفال و الكتب شبه المدرسية بمساهمة كل من وزارتي الثقافة والمجاهدين .

التحرير