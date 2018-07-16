تربية : حوالي 122 ألف أستاذ تعليم ابتدائي يجتازون الامتحانات الشفوية اليوم

في إطار مسابقة توظيف أساتذة التعليم للطور الابتدائي، يجتاز حوالي 122 ألف أستاذ الامتحانات الشفوية اليوم وغدا .يتنافس أساتذة التعليم الابتدائي، اليوم على 3783 منصب عبر التراب الوطني، أعلنت عنها وزارة التربية. وكان قد اجتاز أمس 47428 مترشح لمناصب الرتب الادارية الامتحانات الشفوية. ويتعلق الأمر بمناصب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و منصبي مقتصد ونائب مقتصد ومنصب مشرف تربية ومنصب ملحق رئيسي بالمخابر وملحق بالمخابر.