اللقاء الاول لرونالدو مع جماهير فريقه الجديد

احتشد مشجعي نادي ​يوفنتوس​ انتظروا نجمهم الجديد البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ خارج المقر الصحي لنادي يوفنتوس المعروف باسم J MEDICAL ، حيث يخضع اللاعب الى الفحص الطبي بعيداً عن اين الصحفيين والجماهير ، في وقت نشرت صفحة الفريق الايطالي على تويتر لحظة توجه رونالدو الى الجماهير بعد خضوعه للفحص الطبي من اجل اعطائهم التواقيع .



