اللقاء الاول لرونالدو مع جماهير فريقه الجديد
احتشد مشجعي نادي يوفنتوس انتظروا نجمهم الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج المقر الصحي لنادي يوفنتوس المعروف باسم J MEDICAL ، حيث يخضع اللاعب الى الفحص الطبي بعيداً عن اين الصحفيين والجماهير ، في وقت نشرت صفحة الفريق الايطالي على تويتر لحظة توجه رونالدو الى الجماهير بعد خضوعه للفحص الطبي من اجل اعطائهم التواقيع .
L'esclusivo dietro le quinte dell'incontro di @Cristiano con i suoi nuovi tifosi al #JMedical! ???— JuventusFC (@juventusfc) 16 juillet 2018
Come vi sentite? ???
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