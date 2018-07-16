"مبابي" يتبرع بكل جوائزه في المونديال لأعمال خيرية

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قرر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018، التبرع بكل جوائزه المالية التي حصدها من المونديال، والبالغة 550000 دولار، إلى لمنظمة "بريمييرز دي كوردي" الخيرية المتخصصة في مساعدة الأطفال المعاقين للممارسة الرياضة بشكل مجاني.

وقال سيباستيان روفين المدير العام للمنظمة، لصحيفة "لو باريزيان": "عندما تسمح روزنامته (مبابي)، فإنه يزورنا بكل سرور، لديه علاقة رائعة مع الأطفال، ودائما ما يجد الكلمات المناسبة لتشجيعهم، يتملكني الشعور أحيانا أنه يجد متعة في اللعب مع الأطفال أكثر من الأطفال أنفسهم".