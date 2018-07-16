فلاديمير بوتين: روسيا تصدّت لنحو 25 مليون هجوم إلكتروني خلال فترة المونديال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده، تصدت لنحو 25 مليون هجوم إلكتروني، وأعمال إجرامية، استهدفت بناها التحتية، خلال فترة استضافتها لمونديال 2018 الأخير، بحسب ما نقله الكرملين اليوم ” الإثنين”.تصريح الرئيس الروسي، جاء، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي مساء أمس “الأحد”، بعد انتهاء البطولة مباشرة، ولم يكشف الرئيس الروسي، أي معلومات حول طبيعة هذه الهجمات الإلكترونية، التي تزامنت بحسبه مع مباريات كأس العالم التي نظمت في روسيا بين 14 جوان و15جويلية في 11 مدينة و12 ملعبا.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، صرّح قبل أيام بأن مونديال روسيا 2018، يعد أحسن دورة في تاريخ كأس العالم، وهو اعتراف لقي إجماع عديد الدول والصحفيين المشاركين في العرس الروسي، الذين أكدوا على نجاح الدورة على كافة المستويات، وأن الطبعة الحادية والعشرين لمونديال الساحرة المستديرة، كشف أيضا عن جوانب عديدة كانت مغيبة عن هذا البلد، وغيّر من نظرة العالم لروسيا.

وشدّد الرئيس الروسي، على أنه “خلف هذا النجاح، هناك عمل هام جدا في التحضير والتشغيل والتحليل والإبلاغ، استخدمنا كل قوانا وكان تركيزنا في حده الأقصى”.

ومنذ فترة، تتبادل روسيا والولايات المتحدة، سجالات بخصوص ” هجمات معلوماتية”، آخرها ما صرّح به مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، أمس ” الأحد”، بأن “عمليات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الولايات المتحدة في تزايد، ولا سيما تلك الآتية من روسيا”.

واتهمت السلطات الأمريكية يوم الجمعة، 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي، خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيه دونالد ترامب.