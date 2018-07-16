فرنسا ترحّل جمال بغال إلى الجزائر

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السلطات الفرنسية، أقدمت صباح اليوم ” الإثنين” على ترحيل جمال بغال إلى الجزائر، مباشرة بعد خروجه من السجن فجر اليوم، على متن طائرة، أقلعت في حدود العاشرة والنصف صباحا نحو الجزائر.وكانت السلطات الفرنسية، جردت جمال بغال ” 52 سنة” من الجنسية الفرنسية، بتهمة الإرهاب، حيث تعتبره فرنسا ” أبا روحيا” للشقيقين كواشي المتهمان بتنفيذ اعتداء صحيفة شارلي إيبدو، إضافة إلى اتهامه بالتقرب من المدعو أمادي كوليبالي، الذي ارتبط اسمه بهجوم المركز التجاري اليهودي في باريس.

يذكر أن ترحيل جمال بغال، جاء بعد أن قضى خمس سنوات في السجن، وفي أعقاب مفاوضات مع الجزائر بترحيله.

وكان ملف المدعو جمال بغال، أحدث لغطا كبيرا في الأوساط الإعلامية والسياسية في فرنسا، وأخذ منحى سياسيا، عندما تدخلت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني ” متطرف”، مارين لوبان ودعت إلى ضرورة تجميد منح تأشيرات الدخول إلى فرنسا على الجزائريين، بغرض ” إجبار السلطات الجزائرية على تسلم جمال بغال بعد طرده من فرنسا”.