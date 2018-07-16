بنك الجزائر يعلن الأسعار الجديدة لصرف الأورو مقابل الدينار

أعلن يوم الأحد، بنك الجزائر عن الأسعار الجديدة لصرف الأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار، الصالحة من 15 جويلية الجاري.

وحسب بيان للبنك، فقد حدد سعر الأورو بـ 135,40 دينار للشراء و 143,69 دينار عند البيع، فيما حددت قيمة الدولار بـ 115,92 دينار عند الشراء و 123,00 دينار لدى البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي (الممتد من 8 إلى 14 جوان 2018) بـ 115,66 دينار عند الشراء و122,72 دج عند البيع فيما حددت قيمة اليورو بـ 135,11 دج عند الشراء و143,42 عند البيع.

وقبل شهر كان سعر الدولار يساوي 114,47 دينار عند الشراء 121,46 دينار لدى البيع، فيما كان سعر اليورو 135,27دينار للشراء و 135,27 دينار عند البيع.

وسنة قبل ذلك، كان سعر الدولار يساوي 107,69دينار لدى الشراء و114,27 دينار لدى البيع، في حين كان سعر اليورو 122,94 دينار للشراء و130,46 دينار البيع.

وفيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 15 إلى 20 جويلية 2018:

– الأوراق النقدية:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 115,92 123,00

1 يورو 135,40 143,69

1 دولار كندي 87,92 93,32

1 جنيه استرليني 153,26 162,64

100 يان 103,19 109,51

1 ريال سعودي 30,91 32,80

1 دينار كويتي 382,59 406,48

1 درهم (أ.ع.م) 31,56 33,49

100 فرنك سويسري 11.640,14 12.352,00

100 كورون سويدي 1.311,82 1.392,38

100 كورون 1.817,76 1.929,04

100 كورون النرويج 1.430,93 1.519,23

– شيكات السفر:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 117,10 123,00

1 يورو 136,77 143,69

1 دولار كندي 88,81 93,32

1 جنيه استرليني 154,81 162,64

100 يان 104,24 109,51

100 فرنك سويسري 11.758,31 12.352,00

100 كورون سويدي 1.325,14 1.392,38.