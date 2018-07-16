مبابي على خطى زيدان وثالث جزائري رفقة فقير يتوج بالمونديال

سار نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على خطى الأسطورة ذي الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان.

بتسجيله في نهائي مونديال روسيا وقيادة فرنسا لخطف لقبها العالمي الثاني، على غرار زيدان الذي قاد فرنسا للتثويج بمونديال 1998، كأول جزائري يسجل في نهائي المونديال بهدفيه في مرمى البرازيل، وهو الذي سجل في نهائي مونديال 2006 بألمانيا، غير أن النهاية لم تكن سعيدة بطرده وهزيمة فرنسا بركلات الترجيح، كما يعتبر مبابي وزميله نبيل فقير ثالث الجزائريين المتوجين بكأس العالم بعد «زيزو»