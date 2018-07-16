طريقة سهلة لمنع سرقة السيارات… تعرف عليها

قال خبراء في عالم الجريمة، انه تم اكتشاف طريقة مميزة تمنع سرقة السيارات باستخدام رقائق الالمنيوم ووضعها على المفاتيح الذكية.

واوضح الخبراء انه لا بد من وضع قطعة من ورق الألمنيوم على المفتاح، وعندئذ يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات للمفتاح نطاقها الضيق.

وقالوا أن على السائقين أن يظلوا يقظين في التعامل مع المفاتيح، بالنظر إلى قدرة القراصنة على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.

وإذا أراد السائقون أن يزيدوا حماية تلك المفاتيح، فإن عليهم أن يشتروا محافظ خاصة تستطيع عزل ما في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية في الخارج.