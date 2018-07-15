حج 2018: مخطط إتصالي خاص لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة

وضع الديوان الوطني للحج والعمرة، مخطط اتصالي “خاص” خلال موسم حج 2018 يسمح بضمان حق المواطن الجزائري في الحصول على المعلومة الصحيحة المتعلقة بالحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة.

وأوضح مدير الإعلام بالديوان الوطني للحج والعمرة مصطفى حيداوي ظهر اليوم الأحد بالعاصمة خلال لقاء إعلامي تكويني لفائدة ممثلي وسائل الإعلام.

مضيفا أنه يتعين على الإعلاميين مرافقة البعثة الجزائرية والحجاج لضمان نقل مجريات موسم حج 2018بطريقة تسمح بإدخال الطمأنينة على نفوس ذوي الحجاج.

وأيضا بعيدا عن كل تهويل وتضخيم ومرافقة الجهود الرامية إلى التكفل بالصعوبات التي قد تواجه الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة.

لاسيما وأن هذا الموسم سيشهد موجة حر شديدة وتوافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام.

كما دعا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة الإعلاميين أيضا إلى إبراز الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر. وهذا في سبيل الارتقاء بمستوى تنظيم عملية الحج وذلك من خلال الانطلاق المبكر في التحضيرات سواء بالبقاع المقدسة.

بالتعاقد حول كل الخدمات من إيواء و إطعام ونقل أو بالجزائر من خلال الإجراءات الخاصة بالحجاج الميامين.

على غرار عمليات القرعة والفحص الطبي ودفع التكلفة المالية والحجز الالكتروني.