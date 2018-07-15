7 نصائح لغذاء صحي في الصيف

عند التفكير في الأطعمة والمأكولات المخصصة لفصل الصيف، نستذكر غالباً المثلجات مثل البوظة "الايس كريم"، والحلويات المتنوعة والمشروبات التي تحتوي على السكر، وهي بطبيعتها أطعمة غير صحية. فكيف بذلك نستطيع أن نحافظ على أجسادنا صحية في فصل الصيف؟ وعلى الرغم من اننا لا نتناول فقط الحلويات في الطقس الحار، فمن المستحسن أن يحتوي النظام الغذائي اليومي والخاص بنا الأطعمة التي تزودنا بالعناصر الأساسية المهمة لبناء ونمو الجسم، بجانب ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية التي تشد وتقوي الجسد. فكيف نستقبل فصل الصيف؟

1- اشرب السوائل وليس الماء فقط

من المعروف لدينا أنه من المهم الإكثار من شرب الماء في فصل الصيف. ولكن بالمقابل ماذا يفعل الشخص الذي لا يحب شرب الماء؟ يمكنه في هذه الحالة محاولة تحسين طعم الماء عن طريق إضافة أوراق النعناع الطازجة وشرائح الليمون، ويمكن شرب الشاي البارد الخالي من السكر، ويفضل شرب الشاي النباتي الخالي من الكافيين، أو الصودا ويمكن تناوله مع إضافة تحلية الدايت، ويمكن بالتأكيد تناول المشروبات الخالية من السكر "الدايت"، ويفضل شرب مشروب "الدايت" الخفيف وليس عصائر "الدايت". حيث يوصي خبراء التغذية في شرب ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء يومياً في فصل الصيف.

2- اشرب عصائر الفاكهة

تعتبر عصائر الفاكهة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن فهي توفر للجسم صبغة بيتا كاروتين (beta-carotene)، فيتامين C والبوتاسيوم. وللاستفادة من هذه العناصر المهمة، يفضل شرب عصائر الفاكهة بشكل فوري بعد أن يتم إعداد العصير، لأنه إذا ترك معرضاً للأوكسجين فإنه سيفقد جزءا كبيراً من فيتامين C.

غير أن عصائر الفاكهة أيضاً تحافظ على المواد الكيميائية النباتية، فهي تمنع حدوث أنواع معينة من السرطان، واضطرابات القلب والدماغ.

ويذكر أن عصائر الفاكهة تحتوي على سعرات حرارية بحسب كمية الفواكه التي تم عصرها، أي انه عند شرب العصير ينبغي أن نحسبه وفقا لكمية الفاكهة التي تم عصرها. غير أن عصائر الفاكهة قد تفقد الألياف الموجودة في الثمار بسبب عصرها، ولكن قد نفقد أيضاً تأثير الشبع والمتعة عند قضم ومضغ الفاكهة.

3- تناول حبات الفواكه

الفواكه الصيفية هي فواكة مغرية جداً ويمكن الاستفادة منها في عمل العصائر اللذيذة والمفيدة، ومن الجيد الحرص في استهلاكها وعدم المبالغة في تناولها، لاسيما وأنها تحتوي على كمية ليست بقليلة من السكر، كما أن الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ أو الشمام، تحتوي على كميات كبيرة من السكر. وبالنسبة للأشخاص الأصحاء يوصى بتناول ثلاث حصص على الأقل من الفاكهة يومياً.