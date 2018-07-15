هذا هو مصير ملاعب “المونديال” بعد المشهد الختامي!!

استضافت روسيا فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي اختتمت الأحد، بلقاء المنتخبين الفرنسي والكرواتي في المباراة النهائية، على 12 ملعبا بعضها كان قد شُيّد خلال الاستعدادات للبطولة والبعض الآخر كان قد خضع لعمليات إصلاح وإعادة التجهيز.

ومن بين تلك الملاعب، ستستخدم ستة فقط في احتضان مباريات فرق الدوري الروسي الممتاز، وقدّرت التكلفة السنوية للحفاظ على الملاعب بنحو ستة مليارات روبل روسي (94 مليون دولار) وفيما يلي لمحة عن الملاعب الـ 12 ومصيرها مع إسدال الستار على منافسات المونديال:

ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو:

هو الملعب الأكثر أهمية والأكبر في السعة، حيث يستوعب 78 ألف متفرج ويعد الملعب الرئيسي للمنتخب الروسي.

وفي ظل حقيقة أن المنتخب الروسي لن يخوض أكثر من خمس أو ست مباريات على أرضه في كل عام، سيستخدم الاستاد على الأرجح في إقامة حفلات وفعاليات أخرى.

ملعب سبارتاك في العاصمة موسكو:

يقع في شمال العاصمة ويسع 45 ألف متفرج، ويتوّقع أن يمتلئ بالمشجعين بشكل متكرر، حيث إنه الملعب الرئيسي لنادي سبارتاك موسكو الأكثر تتويجا بالدوري الروسي وصاحب الجماهيرية الكبيرة.

ملعب كازان:

يقع ملعب كازان على ضفة نهر فولجا ويتضمن 45 ألف مقعد، وقد صمم كمسرح متعدد الوظائف، حيث استضاف بالفعل أحداث أخرى من بينها بطولة العالم 2015 للسباحة.

ويعد ملعب كازان الملعب الرئيسي لفريق روبين كازان المنافس في الدوري الروسي الممتاز، والذي يحضر له متوسط عشرة ألاف مشجع في المباراة.

ملعب “فيشت” الأولمبي في سوتشي:

ويقع هذا الملعب في منتجع سوتشي جنوب غرب البلاد، وشُيّد هذا الملعب من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية (سوتشي 2014)، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى جبل “فيشت” المتاخم له، وتبلغ سعة هذا الملعب 43 ألف مقعد، وسيصبح الملعب الجديد لنادي اف كيه سوتشي المنافس بدوري الدرجة الثانية، والذي كان يطلق عليه في السابق دينامو سان بطرسبرغ.

ملعب سان بطرسبرغ:

يقع هذا الملعب بمدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية، واستضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017، وافتتح هذا الملعب قبل بطولة كأس القارات مباشرة وبلغت تكلفة تشييده نحو مليار دولار، وتبلغ سعة الملعب 67 ألف مقعد.

الملعب سيبقى على حاله، حيث إنه معقل فريق زينيت سان بطرسبرغ البطل السابق لكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي).

ملعب يكاترينبورغ آرينا:

يقع هذا الملعب بمدينة يكاترينبورغ وسط روسيا، وشيّد هذا الاستاد في الخمسينيات من القرن الماضي وجرى تحديثه من أجل المونديال، وتضمنت عملية التحديث زيادة سعته إلى 35 ألف مقعد، ويمثل هذا الملعب معقلا لفريق أورال يكاترينبورغ، حيث يحضر في كل مباراة للفريق نحو عشرة آلاف مشجع.

ملعب كاليننغراد:

شيّد هذا الملعب في أقصى الغرب الروسي استعدادا لكأس العالم ولا تضم منطقة البلطيق فريقاً ينافس بالدوري الروسي الممتاز، بل فقط فريق بالتيكا الروسي المنافس بدوري الدرجة الثانية، وتبلغ سعته نحو 35 ألف مقعد، ويخطط مجلس المدينة لاستغلال منطقة الملعب لإنشاء مدارس رياضية ومكاتب للمنظمات الرياضية حول الملعب.

ملعب نيجني نوفغرود:

يقع هذا الملعب بمدينة نوفغرود بوسط روسيا، وشُيّد هذا الملعب من أجل كأس العالم وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وكان من المقرر أن يصبح معقلا لفريق أولمبايتس المنافس بدوري الدرجة الثانية، ولكن السلطات تبحث عن مستثمر أجنبي للملعب من أجل الاستفادة من العملة الصعبة.

ملعب روستوف آرينا:

يقع بمدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، وشُيّد هذا الملعب أيضا من أجل المونديال الروسي، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد كما سيكون معقلا لفريق روستوف، لكن الفريق الروسي قد يجد صعوبة في ملأ مقاعد الملعب الذي يتسع لـ 45 ألف مشجع.

ملعب سامارا آرينا:

ويقع هذا الملعب في مدينة سامارا بوسط روسيا، وشُيّد هذا الملعب من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقلا لفريق كريليا سوفيتوف الذي يعني اسمه “أجنحة السوفييت”.

ولكن سلطات المدينة تشكك في إمكانية امتلاء الملعب عن آخره خلال مباريات كريليا سوفيتوف، وتخطط لتنظيم فعاليات أخرى على أرض الملعب.

ملعب سارانسك موردوفيا آرينا:

شيّد ملعب “موردوفيا آرينا”، بألوانه البرتقالي والأحمر والأبيض، من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد أيضا، وكان من المقرر أن يصبح معقلا لفريق موردوفيا سارانسك الصاعد للدوري الممتاز مع تقليص سعته بعد المونديال إلى 25 ألف مقعد، ولكن هناك مقترحات باستغلال أجزاء من الملعب في إقامة مراكز تجارية، لكن تم رفض هذه المقترحات من قبل الحكومة الروسية.

ملعب فولغوغراد:

تبلغ سعته 45 ألف مقعد، ومن المقرر أن يصبح معقلا لفريق روتور بمدينة فولغوغراد الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا، ولا تضم مدينة فولغوغراد أي ناد ينافس بالدوري الممتاز، بل فقط فريق روتور المحلي، والذي يمتلك مدرجات تتسع لأربعة ألاف مشجع فقط، وبالتالي لم يتحدد بعد مصير هذا الملعب.