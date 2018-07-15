بن يونس ومقري يفتحان ملف الرئاسيات في اجتماع بالمرادية

التقى اليوم، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمار بن يونس، بمقر حمس في المرادية بالعاصمة.

وحسب معلومات تحصلت عليها سبق برس فإن اللقاء الأول من نوعه جرى بحضور قيادات من الحزبين يتقدمهم رئيسا الكتلة البرلمانية للتشكيلتين السياسيتين.

وناقس بن يونس مع مُضيفه عدة قضايا أهمها ملف الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها السنة القادمة، بالإضافة إلى الوضع السياسي والإقتصادي والحلول المقترحة لمواجهة المصاعب المالية.

وتشير الأصداء الواردة من الطابق الخامس حيث يوجد مكتب مقري، أن الطرفان اتفقا في عدة نقاط أهمها ضرورة جعل الإنتخابات الرئاسية مفتوحة للتنافس على الوصول إلى القصر الذي يوجد غير بعيد عن مقر الإجتماع، وإضفاء شفافية على المواعيد الإنتخابية القادمة.

ويكتسي اللقاء أهمية بالغة، باعتبار الخلفية السياسية للطرفين حيث يمثل مقري أحد أقطاب المعارضة بينما يحسب بن يونس على الموالاة، إلى جانب الإنتماء الفكري حيث شهدت الساحة السياسية في وقت سابق سجالات وخلافات بين متحدثين من حزبي الأمبيا وحمس حول عدة قضايا.

وينتظر أن يزور رئيس حركة حمس مقر الحركة الشعبية الجزائرية للقاء بن يونس في الأيام القادمة، لتوسيع النقاش في ظل الحديث عن مبادرات وتكتلات سياسية تزامنا مع الإستحقاق الرئاسي القادم.