20 دقيقة من رعب عاشها مسافرو الرحلة “H1025” للجوية الجزائرية

عاش المسافرون على متن الطائرة المسماة “جوليات روميو” من نوع “بوينغ 737” ضمن الرحلة رقم “H1025” بين ماريسليا والجزائر، دقائق من رعب، بعد العطب الذي أصاب الطائرة واستدعى عودتها إلى مطار مرسيليا 20 دقيقة بعد إقلاعها.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “سبق برس”، فإن الرحلة التي انطلقت صباح اليوم في حدود الساعة الساعة الثامنة وستة وأربعون دقيقة باتجاه مطار هواري بومدين، قد عادت أدرجاها بسبب مشكل تقني لم يتم تحديده بعد، في وقت ترجح مصادرنا أنه متعلق بنظام تكييف الضغط داخل الطائرة، الأمر الذي كان سيهدد بنتائج وخيمة في حالة استمرار الرحلة.

وأدى العطل إلى سقوط أقنعة الأكسجين الخاصة بالركاب، الأمر الذي تسبب في حالة رعب كبيرة للمسافرين.