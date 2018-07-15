سفير قطر يشيد بموقف الجزائر الحيادي والثابت

أشاد سفير دولة قطر بالجزائر، إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، بدور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والدعوة إلى الحلول السياسية.

نوه سفير دولة قطر بالجزائر, إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي, اليوم الأحد, بدور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والدعوة إلى الحلول السياسية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

حيث إستقبل اليوم الأحد من طرف رئيس البرلمان، السعيد بوحجة، أين نوه السهلاوي ب”موقف الجزائر الحيادي والثابت.

وأيضا الرافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول وكذا بالعلاقات التاريخية التي تجمع شعبي البلدين”.

في حين ذكر بوحجة بموقف الجزائر “الثابت والرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعمها لتغليب لغة الحوار لحل الأزمات”.

وجاء اللقاء للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على ضرورة إنعاش التعاون البرلماني.

بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى التبادلات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وللإشارة فقد أدى اليوم سفير دولة قطر بالجزائر زيارة وداع إثر انتهاء مهامه ببلادنا لرئيس البرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني.