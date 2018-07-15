قطاع الفلاحة يستهلك 70 بالمائة من المياه الموجهة للاستهلاك

كشف، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، أن قطاع الفلاحة في الجزائر، يستهلك ما يقارب 70 بالمائة من منسوب المياه المستهلكة على المستوى الوطني

وذكر بوقروة، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن هناك جهود مهمة جدا يجب بذلها من حيث توفير المياه، مبرزا أن إستهلاك القطاع الفلاحي يبلغ حوالي 7 مليار متر مكعب في المتوسط علما أن الإستهلاك الوطني يمثل 10.6 متر مكعب سنويا.

وأوضح، ذات المسؤول، أنه إذا تم توفير 10 بالمائة من الحجم الإجمالي الذي يتم تسخيرة للزراعة، فسيتم استعادت 700 مليون متر مكعب، في حين ان توفير نسبة 20 بالمائة ستسمح بإسترجاع 1.4 مليار متر مكعب مايسمح بتزويد نصف السكان الجزائريين، أو سقي 300 ألف هكتار من الأراضي الإضافية المزروعة.

وشدد بوقروة على تعزيز أنظمة توفير المياه مثل الري بالتقطير والرش، و هذا بالتوازي مع تحديث الزراعة، مشيرا إلى أن هذا جانب مهم للغاية ونحن نعمل مع وزارة الفلاحة والنتائج موجودة”.

كما ان المصالح المهنية -حسب بوقروة- سطرت أهدافا لـ 2022-2025 والتي من المفترض أن تساعد على تعميم أنظمة توفير المياه وبخاصة بسبب فترات الجفاف التي تعرفها البلاد والتغييرات المناخية في الجزائر.