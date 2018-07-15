بدوي: الجزائر تتعرض لحملة تشويه بسبب الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد أن الجزائر تتعرض لحملة تشويه غير مؤسسة من خلال ملف المهاجرين غير الشرعيين.

ورفض بدوي التشكيك في العلاقات الجزائرية النيجرية على خلفية هذه القضية، خلال كلمة الفاها انطلاق أشغال اللجنة الثنائية السادسة الحدودية الجزائرية النيجيرية من نظيره محمد بازوم، وزير الداخلية والأمن العمومي لجمهورية النيجر.

وقال الوزير: "أن العلاقات الجزائرية النيجيرية واجهت العديد من الحاسدين غير أن محاولاتهم باءت بالفشل." موضحا أن العلاقات التاريخية بين البلدين قوية ومتينة.

كما طالب الوزير بإعطاء أولوية للمناطق الحدودية في التنمية الاقتصادية من أجل تجنب الاختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على ضرورة دراسة كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق المتفق عليه سنة 2016 بين ولاة المناطق الحدودية للجزائر والنيجر عن طريق الاستعانة بالخبراء في هذا المجال من أجل تنمية المنطقة الحدودية المشتركة.