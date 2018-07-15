بالفيديو...فرنسا تتوج بمونديال روسيا وتضيف اللقب الثاني في تاريخها

بعد لقاء تاريخي ضد كرواتيا...

توج المنتخب الفرنسي بمونديال روسيا 2018 بعد فوزه في النهائي على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين، في لقاء تاريخي عرف تسجيل 6 أهداف كاملة.

ويعتبر هذا التتويج الثاني لفرنسا في تاريخها في المونديال بعد الأول قبل عشرين سنة عندما إحتضنت العرس العالمي سنة 1998.

وتمكن المهاجم ماريو مانزوكيتش من تسجيل هدف السبق لفرنسا بالخطأ في مرماه بعد مخالفة محكمة من غريزمان في الدقيقة 18.

قبل أن يتمكن بيريسيتش من تعديل النتيجة للمنتخب الكرواتي بتسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وعاد المنتخب الفرنسي بقوة في اللقاء، بعدما تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 36 سجلها غريزمان مانحا التفوق "للديكة"، لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق فرنسا بثنائية مقابل هدف بعد 45 دقيقة مثيرة.

ورغم البداية المثالية لكرواتيا في بداية الشوط الثاني، إلا أن فرنسا تمكنت من إضافة الهدف الثالث عن طريق بوغبا في الدقيقة 57 بتسديدة قوية.

الحملات الهجومية الفرنسية توالت، قبل أن يضيف مبابي الهدف الرابع بتسديدة قوية سكنت شباك كرواتيا في الدقيقة 64.

وبعد خطأ فادح من حارس فرنسا لوريس في الدقيقة 68 تمكن مانزوكيتش من تقلص الفارق لكرواتيا مسجلا الهدف الثاني.

شاهد هدف فرنسا الأول من هنا: