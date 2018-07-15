ترامب يفضح سرية إليزابيت الثانية!

تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البروتوكول الملكي للمرة الثانية خلال أقل من يومين، وقام بكشف مضمون حديثه الخاص مع الملكة إليزابيث الثانية، فاضحا ما أسرّت له عن بريكست ومشاكله.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" نشرتها الأحد، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أعربت له عن اعتقادها بأن مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مسألة صعبة فيها الكثير من التعقيدات، وكشف أنها ذكرت له شخصيا أن بريكست "مشكلة معقدة للغاية".

والتقى ترامب الملكة إليزابيث الجمعة في قصر وندسور خلال زيارته التي استمرت 4 أيام لبريطانيا، وأثار خلالها غضب الحكومة عندما انتقد طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ملف بريكست.

كما أن الملكة إليزابيث نفسها لم تسلم من فظاظة الرئيس الأمريكي حيث ترك الملكة البالغة من العمر 92 عاما، تنتظره واقفة لمدة 12-15 دقيقة في ظل طقس حار بلغت فيه الحرارة نحو 27 درجة، بعدما تأخر في الوصول إلى مكان اللقاء معها يوم الجمعة.

وفي محاولة متأخرة لإصلاح هفواته أمام الملكة، قام ترامب بوصف إليزابيث الثانية بأنها امرأة رائعة وفطنة، وقال لصحيفة "ديلي ميل": " إنها امرأة رائعة، لديها الكثير من الطاقة والذكاء والبصيرة، وكانت رائعة! هذه المرأة الرائعة والجميلة كان لي شرف عظيم أن ألتقي بها أخيراً"، حسب تعبير الرئيس الأمريكي.

واعترف سيّد البيت الأبيض بأن أمه الراحلة، ماري آن ترامب، التي ولدت في هيبريدس في إسكتلندا، كانت من أشد المعجبين بالملكة إليزابيث الثانية، وتعتبرها تجسيدا للأناقة.

وعلى الرغم من ذلك، نسي ترامب أو تناسى المثل القائل "إن المجالس بالأمانات"، وإن ما يناقش خلف أبواب مغلقة لا يتم البوح به بعد الخروج إلى الهواء الطلق، فكشف علانية للمعلق التلفزيوني، بيرس مورغان، عن أنه ناقش مع الملكة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يعتريها من صعوبات وتعقيدات.

وقال ترامب في مقابلته مع "ميل أون صنداي" إن الملكة "قالت - وهي محقة في ذلك - إنها مشكلة (بريكست) معقدة للغاية، أعتقد أن لا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة".

كما كشف أنه أبلغ تيريزا ماي ضرورة حصول لندن على "استثناء" من الاتحاد الأوروبي حول بريكست، بحيث يمكنها في ما بعد إبرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة.