إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

سّلم إرهابي نفسه، الأحد، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمر يتعلق بالمسمى “أبوزو سيدي عمر”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017.

وحسب المصدر فإن الإرهابي كان بحوزته رشاش (01) من نوع ديكتاريوف وشريطي (02) ذخيرة بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأضاف البيان أن “العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي”.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعين قزام (45) مولدا كهربائيا و(30) مطرقة ضغط و(04) أجهزة كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من البويرة والأغواط، (04) أشخاص وحجزت بندقية (01) صيد و(312) وحدة من مختلف المشروبات ومركبتين (02) سياحيتين.