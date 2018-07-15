المغرب: احتجاجات عارمة تضامنا مع الزفزافي

انطلقت ،اليوم الأحد، بالعاصمة المغربية الرباط، مسيرة حاشدة ، تضامنا مع معتقلي حراك الريف، وعائلاتهم، وتنديدا بالأحكام الجائرة الصادرة في حقهم، بحضور الآلاف من المحتجين، وتشكيلات سياسية مختلفة، استجابة لدعوة اطلقتها "الجبهة المدنية لدعم ومساندة الحركات الاجتماعية"، وسط اتهامات متظاهرين من مدن أخرى السلطات الأمنية بمضايقتهم، ومنعهم من المشاركة فيها.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن المسيرة انطلقت قبل موعدها بساعة واحدة عن الموعد المقرر لها، نظرا لتوافد عدد ضخم من المشاركين جعل ساحة "باب الأحد، وسط العاصمة السياسية الرباط تعيش هذا الحدث الاحتجاجي قبل التحاق المنظمين.

و ذكرت وسائل إعلامية مغربية ،أن قيادات من أحزاب مختلفة و عائلات المعتقلين، وعلى رأسهم والدا المعتقل ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف.

ولفتت ذات المصادر إلى أن المسيرة التي دعت اليها تنظيمات سياسية مختلفة و منظمات حقوقية وجمعوية منضوية تحت لواء "الجبهة المدنية لدعم ومساندة الحركات الاجتماعية"، عرفت وحدة "غير مسبوقة " على مستوى الشعارات المنددة بالأحكام الصادرة في حق الزفزافي و من معه في السجن، و التي تتراوح ما بين سنة و 20 سنة نافذة.