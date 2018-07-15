مجلس وزراء بِلباس منتخب كرواتيا!

ارتدى وزراء حكومة كرواتيا لباس منتخب بلادهم لكرة القدم، في آخر اجتماع لهم بِالعاصمة زغرب.

Quand les ministres croates se rendent au bureau avec le maillot de leur équipe nationale... ?? pic.twitter.com/dPGopLTCKU — Vines Foot (@vinesfoot) 15 juillet 2018

ويستعدّ منتخب كرواتيا لِمواجهة مُنافسه الفرنسي عصر الأحد، بِالعاصمة الروسية موسكو. ضمن إطار نهائي كأس العالم 2018 لكرة القدم. وهو سرّ ارتداء وزراء الحكومة الكرواتية لباس فريقهم الوطني. كما ذكرته الصحافة المحلية، الأحد.

وتُظهر الصورة المُدرجة أعلاه وأيضا الرابط الإلكتروني المُرفق أدناه، حضور الوزير الأوّل الكرواتي أندري بلانكوفيتش رفقة طاقمه الحكومي، بِلباس منتخب بلادهم لكرة القدم.

وكانت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش قد صنعت الحدث، بِحضورها مقابلات منتخب بلادها في مونديال روسيا 2018، وارتداء اللباس الرياضي في المدرجات، وأيضا خرق لوائح التشريفات (البروتوكولات). في سلوك فسّره البعض بِالعفوية، وقرأه البعض الآخر على أنه استثمار سياسي في “الجلد المنفوخ”.

للإشارة، فإن كرواتيا انشقت على جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية مطلع التسعينيات، وسبق لِمنتخبها الكروي أن حقق نتيجة كبيرة بِحيازته المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998. قبل أن يُعزّز الحصيلة بِإنجاز تاريخي مرادف لِبلوغ نهائي مونديال 2018.