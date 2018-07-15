عودة طائرة الجوية الجزائرية إلى مطار مارسيليا بعد 20 دقيقة من إقلاعها

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية أدراجها، اليوم إلى مطار مارسيليا بفرنسا، مباشرة بعد 20 دقيقة من إقلاعها.وكانت الطائرة من نوع “بوينغ 737″، قد أقلعت من مطار مارسيليا في حدود الساعة الثامنةو ستة وأربعون دقيقة باتجاه مطار هواري بومدين ضمن الرحلة رقم H1025.

وتعيش الخطوط الجوية الجزائرية سلسلة من الإضطرابات على مستوى رحلاتها، منذ حلول العام الجاري، تسببت في تأخر عديد الرحلات المبرمجة.

عقب دخول موظيفها في إضرابات متكرّرة، وصلت إلى أروقة العدالة.

حيث سبق وأن أعلنت الشركة يوم 12 ماي المنصرم عن حدوث اضطرابات في خدمات النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا ليومين كاملين.

لإضراب المراقبين الجويّين لمنطقة مرسيليا .

فيما يُجهل اليوم سبب عودة طائرة الجوية الجزائرية إلى مطار مارسليا بعد دقائق معدودة من إقلاعها، إن كان السبب تقنيا أو غير ذلك، في انتظار ما ستُعلنه الشّركة.