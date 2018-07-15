ركود في أسواق السيارات.."لا بيع ولا شراء"..!

الحكومة تماطل في الكشف عن قائمة أسعار السيارات

تفرج الحكومة قريبا، عن قائمة الأسعار الخاصة بالسيارات، بعد الدراسة التي أطلقتها مؤخرا، على السيارات المصنعة محليا، حيث ستخضع هذه المصانع إلى تحقيق انطلاقا من فواتير القطع وتركيبة حساب تكلفة المنتوج لمعرفة التكلفة النهائية وهامش الربح المتخذ عند الخروج من المصنع، وكذلك هامش الربح حتى وصول المنتوج إلى المستهلك، في ظل البلبلة التي لا تزال حول السيارات المحلية، والتي لقت استنكارا من قبل المواطنين الذين لا يزالون مقاطعين لسوق السيارات التي تعرف ”جمودا” منذ قرابة السنة.

ورغم التصريحات التي أطلقها الوزراء، سواء في قطاع التجارة أو الصناعة، إلا أن أسعار السيارات لا تزال تصنع الحدث في نقاط البيع أو في أسواق السيارات المستعملة، حيث شهد أمس، سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، دخولا كبيرا للسيارات والزوار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك تزامنا مع فصل الصيف والعطل السنوية. وحسب ما علمته ”البلاد”، فإنه رغم تواجد عدد كبير من الباعة والزوار، إلا أن السوق واصل ركوده منذ عدة أشهر بسبب غلاء الأسعار من جهة، وكذا بسبب حملة ”خليها تصدي” التي أطلقها رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لاقت صدى كبيرا أثر على عملية البيع والشراء، خاصة بالنسبة للسيارات المركبة في الجزائر.

وفيما يخص الأسعار، فلم تعرف تغيرا كبيرا مقارنة بالأشهر الماضية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأنواع، خاصة القديمة والمستوردة، حيث بلغت نسبة الارتفاع بحوالي مليون سنتيم فقط.

ويبدو أن المواطنين لا زالوا في انتظار عملية تخفيضات أخرى للأسعار، بعد أن أعلنت عدة شركات عن جملة من التخفيضات آخرها شركة ”رونو” التي خفضت سعر ”كليو جي تي لاين” بحوالي 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى التخفيضات التي أطلقها مجمع ”هيونداي”، وكذا تخفيضات التي باشرتها فولسفاغن.

أسواق السيارات المستعملة مكتظة ...والشاري غائب

لم تفلح إجراءات الحكومة إلى غاية اليوم، في التحكم بأسعار السيارات، سواء الجديدة أوالمستعملة، فمنذ سنة 2016 إلى سنة 2018 قفزت أسعار السيارات إلى حدود خيالية، وما زاد الطينة بلة توقف استراد السيارات تعويضه بمصانع التركيب، التي أضافت الملح على الجرح ولم تحدث الفارق، بل بالعكس ارتفعت الأسعار ضعف ما كانت عليه سابقا وانتقلت الأزمة إلى سوق السيارات المستعملة التي تعرف هي الأخرى جمودا منذ مطلع السنة. وبإلقاء نظرة على الأسواق، فقد بلغ سعر سيارة ”رونو كليو 2 ” 146 مليون; أما بالنسبة لسعر ”رونو كبتور” فبلغ سعرها 185 مليون مستعملة، أما بالنسبة ”لرونو 4” فبلغ سعرها 224 مليون، في حين بلغ سعر ”هيونداي اكسنت” المستعملة منذ 2016 مبلغ 145 مليون، أما سيارة ”اكسنت” المستعملة فبلغ سعرها 175 مليون.

«تخفيضات المصنعين لم ترق للزبائن وحملة خليها تصدي مستمرة ”

رغم التخفيضات التي أطلقتها مختلف المصانع المحلية، إلا أن الزبائن غير راضين على هذه الأسعار، حيث تمسكوا بحملة ”خليها تصدي” لما يزيد عن 4 أشهر، هذه الأخيرة التي أطلقها مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وساندها المجتمع الجزائري احتجاجا على الأسعار الخيالية التي دخلت بها السيارات عام 2018، ورافقت الحملة تخفيضات أطلقها المصنعون خلال مختلف المعارض الوطنية، سواء بمعرض الجزائر العاصمة أو بوهران أو في تلمسان.

جمعية وكلاء السيارات: نطالب بتحقيق شفاف يفضح المتسببين في لهيب السيارات

طالبت جمعية وكلاء السيارات، الحكومة بضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة أسعار السيارات الحقيقية. وقال رئيس الجمعية، يوسف نباش، في حديثه لـ ”البلاد”، إن الحكومة تأخرت في إجراءاتها لإنقاذ الزبون من جشع المصنعين، مطالبا بفتح تحقيق يضم لجنة من ”الجمارك والتجارة والصناعة” حتى يتضح من هو المتسبب في تضخيم الأسعار على حساب المواطن والخزينة العمومية.

وقال المتحدث، إن ”حملة المقاطعة” أتت بنتائجها، ولكن هناك خونة يريدون إبقاء السوق مرتفعا ليستفيدوا من جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن الانخفاض في الأسعار سيتواصل إن تمسك الشعب بالمقاطعة.

ركود في سوق السيارات

تعرف أسعار السيارات المستعملة لهيبا في الأسواق بعد أن أصبحت حلما بعيد المنال على ذوي الدخل المحدود الأمر، الذي أثر على ركود التعاملات لقلة المشترين. وأرجع العديد من العارفين بخبايا السوق ارتفاع أسعار المركبات إلى الإجراءت التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بخصوص تقليص فاتورة الاستيراد. الداخل إلى سوق السيارات، على غرار سوق عين البيضاء ووهران ومستغانم أو قسنطينة يشهد اللهيب الذي تعرفه هذه الأخيرة، فالبائع يشتكي من غياب الشاري والشاري يشتكي من الأسعار.

الأعراس والصيف يؤثران سلبا على أسواق السيارات

ويبدو أن الأعراس ومختلف الأفراح الاجتماعية قد ساهمت بشكل كبير في عملية ركود بيع وشراء السيارات المستعملة وحتى الجديدة، بسبب اهتمام الأسر الجزائرية بمثل هذه المناسبات، خاصة مع الحاجة لمركبة تستعمل في قضاء مختلف الحاجيات المرتبطة بمثل هذه المناسبات، كما أن لفصل الصيف وقع خاص على العائلات الجزائرية، التي تتمسك بالسيارة لقضاء عطلتها في أحسن الظروف مستعملة سيارتها.

«هيونداي” و«فولسفاقن” تستعرض عضلاتهما وتكشف عن جديدهما خلال هذا الصيف

في الوقت الذي لا تزال الأسعار على ماهي عليه، أعلن القسم التجاري لدى ”سيما موتورز” عن توفر كامل تشكيلة هيونداي المركبة على مستوى مصنع شركة طحكوت للتصنيع في تيارت وذلك عند الطلب، ما عدا البرلين إيلانترا، مع الإشارة إلى أن آجال التسليم لا تتجاوز 7 أيام، ففي الوقت الحالي تم فتح المجال لاستلام طلبات الشراء على جميع موديلات هيونداي صنع الجزائر، حيث تعرض هيونداي سانتافي GLS سعة 2.2 CRDi بقوة 197 حصان BVA (4x4) بسعر 5.690.000 (-200.000 دج) = 5.490.000 دج شامل كل الرسوم.

أما هيونداي توكسون GL سعة 2.0 CRDi بقوة 177 حصان BVA (4x2) بسعر 4.399.000 (-200.000 دج) = 4.199.000 دج شامل كل الرسوم، في حين عرضت هيونداي توكسون GLS سعة 2.0 CRDi بقوة 177 حصان BVA (4x2) بسعر 4.849.000 دج شامل كل الرسوم، في حين تعرض ”هيونداي توكسون” GLS سعة 2.0 CRDi بقوة 177 حصان BVA (4x4) بسعر 5.200.000 دج شامل كل الرسوم، أما هيونداي كريتا GLS سعة 1.6 CRDi بقوة 128 حصان BVA (4x2) بسعر 3.483.800 دج شامل كل الرسوم. وتراوحت أسعار هيونداي أكسنت هاتشباك GL سعة 1.4 بنزين 107 حصان BVA بسعر 1.999.000 دج شامل كل الرسوم، اما هيونداي أكسنت سيدان GL سعة 1.4 بنزين 107 حصان بسعر 1.887.400 دج شامل كل الرسوم.

وخطفت هيونداي i20 سعة 1.4 بنزين 100 حصان وهيونداي جراند i10 هاتشباك 1.2 بنزين 87 حصان الأضواء، حيث تراوح سعرها بين 2.050.000 دج شامل كل الرسوم، و1.680.000 دج شامل كل الرسوم.

ومن جهتها، أطلقت سوفاك ثلاث طرازات جديدة على أوكتافيا صنع الجزائر، لتحل محل الطرازات القديمة مانحة السيارة نفسا جديدا مع مزيد من التجهيزات وعروض أسعار أكثر تنوعا.

حافظت سكودا أوكتافيا صنع الجزائر على نفس المحرك 2.0 TDi بقوة 143 حصان، لكنها أصبحت مقترحة في ثلاثة مستويات من الطرازات بازنيس و كليفير، إضافة إلى الطبعة الخاصة أوكتافيا لورين أند كليمنت، حلت محل أوكتافيا أمبيسيون وستيل السابقتين.

تُعرض سكودا أوكتافيا بازنيس بسعر 3.149.000 دج. ومن جهة أخرى، تستعيد سكودا أوكتافيا كليفير، المعروضة بسعر 3.699.000 دج، ذات التجهيزات المتوفرة على بازنيس، وتُعرض الطبعة الخاصة أوكتافيا لورين أند كليمنت 2.0 ل TDi بقوة 143 حصان DSG 6 بسعر 4.500.000 دج.

من جهته، عرض مجمع سوفاك الجزائر حصيلة النتائج التجارية للعلامة سيات والخاصة بالسداسي الأول من العام 2018، قامت شبكة سوفاك بتسليم 11.400 سيارة في الجزائر، وذلك بفضل إيبيزا الجديدة المجمعة على مستوى مصنع سوفاك الجزائر للإنتاج في غليزان.

و كشفت سوفاك خلال الفترة من جانفي إلى جوان 2018، عن ارتفع في عمليات التسليم الإجمالية لسيات بنسبة 17.6 % لتبلغ حجم مبيعات إجمالي 289.900 سيارة (2017: 246.500)، حيث يمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من 43.000 سيارة مقارنة بنفس الفترة من 2017 محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل عام 2000 (والبالغ 278.500 سيارة).

تضاعف أداء سيات في الجزائر 11 مرة خلال السداسي الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، وذلك بفضل الموديلات المركبة على مستوى مصنع سوفاك الجزائر للإنتاج، لاسيما سيات إيبيزا الجديدة، التي بيع منها 11.400 وحدة.