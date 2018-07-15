"الفاف" تقترب من التعاقد مع هيرفي رونار

أكد مصدر مسؤول في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، أن الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني لمنتخب المغرب بات الأقرب لتدريب الخضر خلفا لرابح ماجر المقال نهاية الشهر الماضي .

وقال المصدر ان الفاف يرى في رونار المدرب الأنسب لإعادة قاطرة المنتخب الجزائري إلى الطريق الصحيح بعدما صرف النظر عن فكرة التعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش .

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مع رونار اقتربت من الحسم النهائي بعدما وافق المدرب الفرنسي على عرض الاتحاد الجزائري في انتظار فسخ العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد المغربي الممتد إلى 2022 .