"الفنادق الجزائرية استقطبت 10 آلاف عائلة"

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالقادر بن مسعود ،اليوم الأحد ،أن عملية استقبال المصطافين تسير بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن 10 آلاف عائلة توافدت للفنادق خلال موسم الإصطياف.

وكشف بن مسعود، خلال زيارته للمركب السياحي بزرالدة، للإذاعة الجزائرية، عن استفادة العمال المنتسبين للإتحاد العام للعمال الجزائريين من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على السعر المطبق حاليا من المجمع.

وأضاف أن أزيد من 10 عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الإصطياف تتويجا للإتفاقية الموقعة مؤخرا.