جمال بلماضي ينفي

نفى المدرب الجزائري السابق لنادي الدحيل القطري، جمال بلماضي, تلقيه أي عرض من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني، خلفا لرابح ماجر.

وأوضح بلماضي "لا يوجد أي اتصال مع الاتحاد الجزائري لتدريب منتخب بلادي في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحات للصحافة "الاتحاد الجزائري أولى بالسؤال لمعرفة إن كان يفكر في الاتصال بي حقا أم لا".

وذكرت تقارير صحفية أن بلماضي "سيقود الخضر خلفا لرابح ماجر"، في الوقت الذي أفاد فيه ناديه القطري السابق، الدحيل، أن المدرب الذي قاده للتتويج بلقب بطولة نجوم قطر أربع مرات "قد ترك منصبه لأسباب خاصة" ليتم تعيين التونسي نبيل معلول خلفا له، والذي فسخ عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم إثر خروج "نسور قرطاج" من الدور الأول من مونديال 2018 بروسيا.

وتقدمت إدارة بطل قطر الموسم الفارط بالشكر الجزيل "للكابتن جمال بلماضي على الإنجازات التي تحققت أثناء قيادته الفنية للفريق الأول والذي حقق معه لقب البطولة أربع مرات إضافة للقب كأس قطر ولقبين كأس الأمير والوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

من جهتها، تخلت الفاف عن خدمات ماجر شهر يونيو الماضي بعد أقل من عام على توليه المنصب، إثر عجزه على تحقيق النتائج المرجوة مع "الخضر"، ليتعرض لحملة من الانتقادات.

ولا تزال الهيئة الفيدرالية تبحث عن "المدرب المناسب" المعول عليه لقيادة "سفينة" النخبة الوطنية إلى بر الأمان، سيما وأن الفريق الوطني تنتظره منافسات رسمية هامة، يتعلق الأمر بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019 بالكامبرون، حيث يلتقي في سبتمبر المقبل منتخب غامبيا بالعاصمة بانجول ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة.