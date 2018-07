ترامب يقترح على بريطانيا مقاضاة الاتحاد الأوروبي

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عليها أن تقيم دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي كمدخل لقضية خروج بريطانيا منه.

وكان ترامب قد قال، الجمعة، في مؤتمر صحفي مع ماي، إنه قدم لرئيسة الوزراء اقتراحاً لكنها رأت أنه “قاس بشكل مفرط”.

وأكد أنه لن تكون لديه مشكلة بشأن أي اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ورغم الضغوط التي تعرض لها الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي، فإنه رفض الإفصاح عن الاقتراح.

وكان ترامب قد زار بريطانيا لمدة يومين وواجه احتجاجات واسعة في لندن واسكتلندا.

وفي مقابلة مع “بي بي سي”، قالت ماي رداً على سؤال بشأن نصيحة ترامب: “أبلغني بأنه يجب على أن أقاضي الاتحاد الأوروبي، وليس الدخول في مفاوضات”.

ودافعت ماي بقوة عن خطتها المقترحة للخروج من الاتحاد، وحثت منتقديها على مساندة الخطة التي قالت إنها تلبي رغبة الشعب البريطاني في مغادرة التكتل الأوروبي.

وتعتقد ماي بأن الخطة سوف تسمح للمملكة المتحدة بأن تبرم اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى وتنهي حرية تنقل الأفراد وولاية محكمة العدل الأوروبية على النظام القضائي البريطاني.

وكان ديفيد ديفيز، الوزير المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قد استقال من منصبه احتجاجاً على الخطة، ثم تبعه وزير الخارجية بوريس جونسون.

ويقول الوزيران المستقيلان، إن خطة ماي لن تحقق الخروج الذي صوت له الشعب في الاستفتاء الذي أجري عام 2016.

ومن المقرر أن ينتهي وجود بريطانيا رسمياً في الاتحاد الأوروبي في شهر مارس من العام القادم.

وفي مقابلتها مع “بي بي سي”، قالت ماي، إنه “من المثير أن ما قاله الرئيس أيضاً خلال المؤتمر الصحفي هو +لا تبتعدي+”.

وذكّرت بقوله “لا تبتعدي عن هذه المفاوضات لأنك سوف تكونين في مأزق”.

وأضافت ماي: “لذا، فإنني أريد أن نجلس ونتفاوض بشأن أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا”.

Donald Trump's #Brexit advice to Theresa May?



"He told me I should sue the EU"https://t.co/3MlDYAB8yA #Marr pic.twitter.com/s4yn6zJ6tE