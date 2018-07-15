فرار سجين من مستشفى الأمراض العقلية

فر، مساء أمس، سجين من مستشفى الأمراض العقلية فرانتز فانون بولاية البليدة، مستغلا الحركة التغييرية الجديدة التي مست عمال المصحة العقلية.

وكشفت مصادر "الخبر" أن السجين الفار تم تحويله إلى المستشفى منذ مدة قصيرة بدواعي علاجية، من الفرار عشية أمس، الأمر الذي استنفر الفريق الطبي المسؤول والأمن للبحث عنه والقبض عليه.

وأفادت المعلومات الأولية التي توفرت لدى "الخبر"، أن السجين الفار الذي كان داخل أحد أجنحة مستشفى الأمراض العقلية بأوامر قضائية لغرض العلاج، استغل على ما يبدو حركة التغيير الجديدة التي عرفتها مصالح المستشفى منذ أسبوعين تقريبا، خاصة مع فرق التمريض والمراقبة الصحية، باستحداث تغييرات في توقيت العمل الليلي والنهاري، حيث أن العمال الذين كانوا يشتغلون في النهار تم تحويلهم للعمل ليلا، وهو ما ساعد السجين المدان بحكم قضائي في جريمة جزائية على الفرار.

وأثار فرار السجين حالة استنفار بالمستشفى ومصالح الأمن الذين باشروا عمليات البحث والقبض عليه.