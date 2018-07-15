انطلاق أشغال الدورة الـ 6 للجنة الحدود الثنائية الجزائرية - النيجيرية

انطلقت اليوم الأحد أشغال الدورة السادسة للجنة الحدود الثنائية الجزائرية - النيجيرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر العاصمة في دورتها السادسة، تحت اشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ونظيره النيجيري محمد بازوم

وتهدف الدورة إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية، من خلال ترقية المبادلات، لاسيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود و تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده.