الأرض على موعد مع خسوف كلي للقمر يوم 27 جويلية

ستكون العديد من الدول على غرار تونس، ودول آسيا وأستراليا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية

على موعد مع خسوف كلي للقمر يوم 27 جويلية الجاري .

حيث يمكن مشاهدة الكسوف في تونس، بداية من الساعة السابعة و24 دقيقة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا و 19د قيقة بتوقيت تونس.

وحسب ما أفاد به المعهد التونسي للرصد الجوي، فإن هذا الخسوف يتزامن مع تقارب بين الأرض وكوكب المريخ.

حيث سيكون الكوكب الأحمر في أقرب نقطة له مع الأرض منذ 27 أوت 2003 .

واضاف ذات المصدر، أن الخسوف سيدوم في كل مراحله حوالي 6 ساعات و 14 دقيقة .

للإشارة، فإن خسوف القمر، هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر

ويكون الخسوف كليا عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، ويكون جزئيا حينما تكون حالة الاقتران تقريبية.