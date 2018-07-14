الدولار و"الباوند" يرتفعان والأورو مستقر في السوق السوداء

قفزت أسعار بعض العملات الأجنبية الأكثر تداولا من طرف الجزائريين في السوق السوداء إلى معدلات قياسية أمام الدينار الجزائري، تزامنا مع ذروة موسم الاصطياف وانطلاق أولى رحلات الحج بعد 10 أيام، مقابل ضعف المنحة السياحية التي لا تزال مهينة للجزائريين.

قفز سعر 100 دولار أمريكي في سوق السكوار بالعاصمة إلى 18 ألف و300 دينار جزائري لأول مرة في تاريخ التعاملات غير الرسمية، مقابل محافظة العملة الأوروبية الموحدة على سقف تجاوز 21 ألف و200 دينار لكل 100 أورو منذ عدة أسابيع، وكذلك الأمر بالنسبة للجنيه الإسترليني "الباوند" الذي عاد لما كان عليه سابقا بتجاوزه عتبة 24 ألف دينار جزائري لكل 100 باوند.

ويلجأ السواح الجزائريون إلى السوق السوداء في هذه الفترة لتلبية حاجاتهم من العملات الأجنبية، باعتبار أن المنحة السياحية متدنيو جدا ولا تتجاوز لدى بعض البنوك 100 أورو، علما أن هذه القيمة لا تكفي لركوب سيارة أجرة والمبيت في إحدى الفنادق الجيدة بإحدى العواصم الأوروبية أو الخليجية، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الحجاج الذين سيشرعون في التوافد على البقاع المقدسة في 25 جويلية الجاري، رغم أن بنك الجزائر يمنح لهم 2500 ريال سعودي قبل التوجه إلى البقاع المقدسة، وهي القيمة التي تعادل 500 أورو تقريبا.

يشار إلى أن المعدل السنوي لانخفاض قيمة الدينار أمام العملة الأوربية الموحدة "الأورو" لا يتجاوز 7 بالمائة في التعاملات الرسمية، حسب أرقام كشف عنها نائب محافظ بنك الجزائر شهر فيفري الماضي، الذي اعتراف بأن نسبة التراجع بلغت 15 بالمائة، إذا ما تمت المقارنة بفترات نهاية السنة ما بين ديسمبر 2016 وديسمبر 2017، وكذلك الأمر بالنسبة للتعاملات غير الرسمية، حيث تواصل بعض العملات الأجنبية التي تعرف رواجا كبيرا ارتفاعها أمام الدينار الجزائري.

ومعلوم أن العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق السوداء تعرف نزيفا حادا نحو إسطنبول ودبي من طرف سواح وتجار ومستوردين، حيث يرخّص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين للجزائر بمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.