لجنة الشؤون الخارجية تعاين ظروف استقبال الجالية بمطار وميناء الجزائر

عاينت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، ظروف استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين وميناء الجزائر العاصمة اللذان يشهدان توافدا كبيرا لأفراد الجالية لقضاء عطلة الصيف في أرض الوطن.وقد قام أعضاء هذه اللجنة بزيارة استطلاعية لمختلف مصالح مطار هواري بومدين وميناء الجزائر من شرطة حدود وجمارك وتحدثوا مع أفراد الجالية الوافدين من مختلف البلدان عن ظروف واجراءات الاستقبال.وقد عبر رئيس اللجنة عبد الحميد سي عفيف في تصريح للصحافة عن “ارتياح اللجنة للظروف والترتيبات التي وفرتها مختلف المصالح والهيئات العاملة بالمطار والميناء لاستقبال أفراد الجالية الوطنية بالمهجر لقضاء عطلة الصيف بالجزائر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”, مشيرا الى أن ظروف استقبال أفراد الجالية “تسجل تحسنا من سنة لأخرى رغم وجود بعض الاختلالات التي ستدرسها اللجنة بغرض ايجاد حلول لها”.

بدوره أوضح مدير مؤسسة تسيير مطارات الجزائر الطاهر علاش أن “كل الامكانيات البشرية والمادية مجندة على مستوى المطار لضمان راحة أفراد الجالية الجزائرية”،

مبرزا أنه “يتم العمل وفق المعايير الدولية المعمول به في المطارات العالمية”.

وفي نفس الاطار أوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رده على الانشغالات المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر أن “أسعار الجوية الجزائرية تنافسية والدليل على ذلك استحواذها على حصة 52 بالمائة من السوق”

مشيرا إلى أنه “تم اتخاذ عدة تدابير لاحترام مواعيد الرحلات وسرعة تسليم أمتعة المسافر وضمان خدمات ذات جودة على متن الطائرة”،

مذكرا ان الشركة “استثمرت مبلغ هام لتجديد أسطولها مع فتح عدة خطوط جديدة”.

وفي نفس السياق أوضح المدير الجهوي للجمارك للجزائر الخارجي حدرباش زهير أن “المديرية العامة للجمارك اتخذت كافة الترتيبات والاجراءات الكفيلة لاستقبال أفراد الجالية خلال موسم الاصطياف في أحسن الظروف”،

مشيرا الى أنه تم في هذا الاطار “رفع تعداد عناصر الجمارك على مستوى المطار”.

وبهذه المناسبة أعرب عدد من أفراد الجالية الوافدين من مطار اورلي (فرنسا) على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية عن “ارتياحهم” لتحسن ظروف الاستقبال بمطار الجزائر الدولي.

للإشارة فان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس، ستقوم بزيارات استطلاعية مماثلة لميناء مستغانم وميناء ومطار وهران الدولي .