هذه هي المواضيع التي سيمتحن فيها المترشحون لمناصب الترقية

166مركز إجراء ستحتضن امتحانات مهنية لـ38 ألف مترشح

سيتنافس اليوم الأحد أزيد من 38 ألف مترشح من أصل 27 رتبة في قطاع التربية على 11487 منصبا، عن طريق اجتياز الامتحانات المهنية للترقية، والتي ستجري على مستوى 166 مركزا عبر الوطن.وسيجتاز اليوم المترشحون المقبولون للاجتياز الامتحانات المهنية للترقية الذين بلغ 38014 مترشحا، امتحانات من اجل التنفاس على 11487 منصبا وهي الامتحانات المهنية الخاصة التي تخص 27 رتبة (مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر، وغيرها).

وستكون هذه الامتحانات على مستوى 166 مركز إجراء وفق الإجراءات التي اتخذتها مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي أعد 115 موضوع اختبار في كل الرتب لإنجاح عملية الترقية للرتب العليا الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة 2018ـ2019، 27 رتبة في السلك الإداري والبيداغوجي لقطاع التربية، من موظفين وأساتذة.

وينتظر ان يمتحن المترشحون اليوم لرتبة مفتش التربية، مفتش التعليم المتوسط، الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في اختبار في الاختصاص، اختبار في اللغة الأجنبية، والثالث في هندسة التكوين، ويتمثل الاختبار الرابع في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة والنصف مساء. أما المترشحون لرتبة مدير ثانوية، مدير متوسطة، والطور الابتدائي ورتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية فسيجتازون اختبارا في التشريع المدرسي، اللغة الأجنبية، علوم التربية واختبارا في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وفيما يتعلق برتبة مقتصد رئيسي، فيشمل الامتحان المهني اختبارا في القانون الإداري أو المحاسبة الإدارية والمالية العامة، واختبارا في التحرير الإداري.

ويمتحن المترشحون لرتبة مقتصد ونائب مقتصد ونائب مقتصد مسير ورتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية في اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، واختبار ثان ذي طابع إداري أو تحرير إداري.

ويجتاز المترشحون لرتبة مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ورتبة مساعد رئيسي للتربية اختبارا في التشريع المدرسي واختبارا في التحرير الإداري. على غير رتبة ملحق رئسي للمخبر ورتبة معاون تقني للمخبر وملحق بالمخبر والتي ستكون على شكل اختبارين في الاختصاص نظري وتطبيقي.

مشرف رئيسي للتربية، اختبار في التشريع المدرسي واختبار ثان ذي طابع إداري أو تحرير إداري، أما بالنسبة لنظار الثانويات ورتبة مستشار رئيسي للتربية، فيجتازون اختبارا في التنظيم التربوي وآخر في علوم التربية. فيما يمتحن المتنافسون على رتبة مستشار التربية في التنظيم الإداري وآخر ذي طابع إداري أو تحرير إداري.

أما رتبة مستشار التوجيه ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في اختبار في الاختصاص واختبار ذي طابع إداري أو تحرير إداري.

ومن المقرر أن تكون الاختبارات المهنية للمترشحين لرتبة أستاذ التعليم الثانوي والطور الثانوي في الاختصاص وعلوم التربية.

وطيلة الأيام السابقة حضر 38 الف مترشح للامتحانات المهنية للترقية في مواضيع مختلفة في شتى المجالات على رأسها التشريع المدرسي وعلوم التربية وهندسة التكوين وفي إعلام آلي والتنظيم التربوي وكذا نصوص قانونية وكتب ومراجع المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، علاوة على مواضيع دورات سابقة وإجاباتها النموذجية، وأبحاث ودراسات تربوية.