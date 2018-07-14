لوبان تدعو إلى وقف منح التأشيرات للجزائريين!

دعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان إلى تجميد منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية للجزائريين لإجبار السلطات الجزائرية على تسلّم متّهم بالإرهاب بعد طرده من فرنسا.

وقالت لوبان في تصريحات صحفية إن "فرنسا تقدّم عشرات الآلاف من التأشيرات للجزائريين سنويا ، ويمكننا أن نقول للسلطات الجزائرية إنها إذا لم توافق على استقبال جمال بغال فإننا سنتوقف عن منح التأشيرات لمواطنيها"، وأضافت أنه "بالإمكان أيضا منع الجزائريين المقيمين في فرنسا من تحويل الأموال إلى بلادهم "، كإجراء لدفع الجزائر إلى الموافقة على استقبال المتهم بالإرهاب جمال بغال بعد طرده من الأراضي الفرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت قررت طرد جمال بغال نحو الجزائر بعد استكمال عقوبته المتمثلة في 5 سنوات سجنا بتهمة الارتباط بمنفذي هجومين إرهابيين ضد صحيفة شارلي إيبدو ومتجر اليهودي في باريس ، وتنتهي العقوبة يوم الإثنين 16 جويلية الجاري.