7 ميداليات للجزائر في اليوم الأول من البطولة العربية المفتوحة للسباحة

حصد المنتخب الجزائري للسباحة، أمس الجمعة، سبع ميداليات، خلال اليوم الأول من البطولة العربية المفتوحة (رجال ونساء)، الجارية بمدينة “رادس” التونسية.

وافتتح السباح أسامة سحنون سجل الجزائر من الميداليات خلال هذه المنافسة، بنيل ذهبية الـ100 متر فراشة، محطما الرقم القياسي العربي بـ(53ثا و50ج).

وعند السيدات، تمكنت كل من نسرين مجاهد، من تصدر سباق 100 متر فراشة، كما نالت رانية نفيسي، ذهبية 200 متر تتابع.

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب كل من لونيس خندريش 800 متر سباحة حرة، نزيم بن بارة 50 متر سباحة على الظهر، ورمزي شوشار 200 متر تتابع.

وفي الإجمال كان رصيد الجزائر، من الميداليات في هذا اليوم الأول من المنافسة، ثلاثة ميداليات ذهبية، ثلاث فضيات، وميدالية برونزية.

يذكر أن المنتخب الجزائري، يشارك في هذه الألعاب بـ15 سباحا، من بينهم 5 سيدات، والذين ينافسون 13 دولة عربية مشاركة.