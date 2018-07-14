وكالتا “عدل” و”ألبيبيي” أمام القضاء!

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن رفع دعوى قضائية ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وكذا الوكالة العقارية للسكن الترقوي العمومي، من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا.

وجاء قرار المنظمة حسب البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل “الفيسبوك”، أن قرار رفعها لدعوى قضائية ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وكذا الوكالة العقارية للسكن الترقوي العمومي “ألبيبي” جاء تلبية لطلب المواطنين، وفي هذا الصدد قالت منظمة حماية المستهلك في نفس البيان “نزولا عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج “عدل” والترقوي العمومي، تعلن المنظمة عن قرارها برفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا، لاسيما حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التأخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية”.

وأوضحت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في ذات البيان، أنه وفي إطار هذه الإجراءات، تدعو المكتتبين إلى ملأ الاستمارة الالكترونية المخصصة لكل صيغة والتي سيتم نشرها عبر الموقع.

واعتبرت المنظمة الشروط التي وضعتها كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرها ووكالة السكن الترقوي للمكتتبين بالتعسفية، داعية إياها بالتقليل منها وإلغاء البعض منها.

وكان المواطنون المسجلون في هذه البرامج قد ناشدوا المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من أجل التدخل في هذا القضية.

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