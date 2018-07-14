تنسيق أمني رفيع المستوى بين الجزائر وتونس لتأمين الحدود

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن تنسيق حكومي وأمني رفيع المستوى وعالي الدقة بين الجزائر وتونس، لتأمين المناطق الحدودية بين البلدين، وتحصينها مما سماه “فلول الإرهاب”، مؤكدا أن أمن تونس من أمن الجزائر.

وفي هذا السياق، أعلن بدوي أول أمس، خلال إشرافه على تدشين جناح الوافدين للمعبر الحدودي أم الطبول، عن تنسيق حكومي وأمني رفيع المستوى وعالي الدقة بين الجزائر وتونس، لتأمين المناطق الحدودية بين البلدين، وتحصينها مما سماه “فلول الإرهاب”، مؤكدا أن أمن تونس من أمن الجزائر، فيما وصف العملية الإرهابية الأخيرة التي تعرض لها عناصر الحرس الوطني التونسي، بالمؤلمة، موجها تعازي السلطات الجزائرية للأشقاء التونسيين.

وعلى صعيد مغاير، تطرق الوزير إلى الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر الاعتداء على أطفال مهاجرين، حيث أكد أنه تم فتح تحقيق في القضية لتحديد الفاعلين، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حال التأكد من تورط المتهمين، مجددا تأكيده على أن الشعب الجزائري معروف بحسن الضيافة اتجاه المهاجرين الأفارقة.

وكانت السلطات المحلية بولاية عنابة قد نددت في بيان لها بالحادثة، مؤكدة تحريك دعوى عمومية ضد مجهول لدى السلطات القضائية وذلك بقصد متابعة مرتكب هذه الأفعال الغير مقبولة.

من جهة أخرى، قال بدوي، في زيارته لبلدية السوارخ بولاية الطارف الحدودية، والتي دامت يوما واحدا، إن أمن تونس من أمن الجزائر وأمن الجزائر من أمن تونس، في إشارة منه إلى قوة وتداخل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهوما يدفع حسب الوزير، لتسطير مخطط أمني جد عالي وراق لتأمين الحدود.

وصرح نور الدين بدوي، قائلا: “نعمل معا للقضاء على فلول الإرهاب، كما باشرنا تنسيقا محكما مع السلطات التونسية، وذلك في إطار متكامل”، مشددا على العلاقات الجزائرية التونسية في أوجها، وهوما تكرسه تعليمات الرئيس بوتفليقة، الداعية دائما إلى منحها المزيد من الاهتمام.

وفصّل وزير الداخلية في ملف التنسيق الأمني، معتبرا أن الزيارات المتبادلة بين البلدين، جاءت لتعزيز التعاون في هذا المجال، من خلال خلق مخطط رفيع المستوى لتحصين الحدود المشتركة، وتبني إجراءات أمنية وحكومية عن طريق تبادل المعلومات والمعطيات بخصوص الملف الأمني.

وفيما يتعلق بتنقل السياح الجزائريين عبر معبر أم الطبول، والذي يمتد عادة لساعات طويلة، دعا الوزير بدوي لتقليص مدة مكوث العابرين بهذه المنطقة، عبر معالجة الطلبات بشكل مسبق، ومنح المسافرين كافة الامتيازات والتسهيلات اللازمة في هذا الإطار، لضمان راحة السياح، محصيا تنقل 2.2 مليون جزائري عبر معبر أم الطبول سنة 2017.

كما توقع بدوي ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 30 بالمائة سنة 2018، حيث أحصى تنقل 970 ألف جزائري عبر معبر “أم الطبول” فقط خلال السداسي الأول للسنة الجارية، مشددا على أن هذا المركز الحدودي يعد منفذا استراتيجيا وهاما، بين الجزائر وتونس.

وعلى صعيد آخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه سيتم اتخاذ برنامجا تأهيليا في مجال التنمية المحلية الجوارية وهذا بتدخل كافة القطاعات ومساعدة صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفا في ذات الصدد “أنا مستعد لمرافقة ولاية الطارف ماليا وأننا لم نصل بعد إلى الشروط اللازمة لاستقطاب الطاقات الاستثمارية، بذات الولاية”، مفيدا أن السلطة المركزية تراقب عمل المسؤولين التنفيذيين على مستوى الولايات، وهذا من خلال المتابعة الدقيقة لمدى تجسيد التوصيات والقرارات التي تتخذ على المستوى المركزي ومنه مراقبة مسؤولي الدولة في تجسيد طموحات المواطنين.