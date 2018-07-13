“رونار” يعود الى المغرب ومصيره على طاولة النقاش

عاد “هيرفي رونار” في الساعات الماضية للمغرب، وفقا لما أكده موقع “البطولة”، في وقت لايزال إسمه مطروحا بقوة لتدريب “الجزائر”.ووفقا للموقع السالف ذكره، فإن التقني الفرنسي إلتقى بمُشجعي “أسود الأطلس” بمطار “محمد الخامس” وإلتقط صورا تذكارية معهم، أمس الخميس.

وسيعقد صاحب الـ49 عاما إجتماعا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع لمُناقشة مُستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وتفاوض الفرنسي مع “الفاف”، وأعلمها بأنها قادرة على خطفه بشرط دفعها 200 ألف أورو التي تُمثل قيمة شرطه الجزائي للمغرب.