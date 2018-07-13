بالفيديو: هكذا تتنبأ القطط بحدوث الزلازال في اليابان!

تشير الأدبيات العلمية فضلا عن الأحاديث الشعبية إلى أن الحيوانات تتمتع بالقدرة على التنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل قبل وقوعها ، وهو ما يظهره مقطع فيديو التقط في اليابان لمجموعة من القطط يقال أنها شعرت باقتراب هزة أرضية لحظات قبل وقوعها بالفعل .

الفيديو الذي حصل على آلاف المشاهدات وتداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا ، يعود إلى يوم 18 جوان الماضي الذي شهد حدوث زلزال تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بجروح ، وهو يظهر كيف تحرّكت رؤوس القطط بشكل مفاجئ قبل أن تبدأ الأرض في الاهتزاز بلحظات قليلة ، الأمر الذي جعل صاحب الفيديو الذي التقط في مقهى خاص بالقطط في العاصمة اليابانية طوكيو يربط بين سلوكاتها الغريبة وبين حدوث الزلزال.

وتنتشر مقاهي القطط في اليابان حيث تقدّم المشروبات لروادها من البشر كغيرها من المقاهي العادية بالإضافة إلى إمكانية مداعبة هذه الحيوانات الأليفة في أثناء تناول القهوة أو الشاي .