نحو مشاركة 10 منتخبات إفريقية في مونديال 2022

يُمكن للقارة الإفريقية أن تُشارك بِعشرة منتخبات بدلا من خمسة فرق وطنية، في نهائيات كأس العالم نسخة قطر 2022.

وقال جياني أنفونتينو رئيس الفيفا في تصريحات للصحافة الروسية، الجمعة، إن هيئته بِصدد مناقشة موضوع تنظيم مونديال 2022 بِمشاركة 48 منتخبا، مع السلطات الرياضية القطرية. لكن أنفونتينو رفض الحسم في الأمر، وقال إن القرار النهائي سيتّخذه مجلس الفيفا في اجتماع يُعقد لاحقا.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم هو صاحب مقترح رفع عدد منتخبات مونديال قطر إلى 48 فريقا وطنيا. بعد أن تقدّم مُؤخّرا بِهذا الطلب إلى الفيفا. بينما ستعرف طبعة 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك مشاركة رسمية بـ 48 منتخبا.

ومعلوم أن الفيفا منحت مُؤخّرا القارة الإفريقية حق المشاركة بِتسعة منتخبات في المونديال، مع إمكانية رفع العدد إلى عشرة، حيث يلعب أحد فرق إفريقيا مقابلتَي السد (الملحق) مع منافس آخر من قارة تُحدّدها هيئة الرئيس جياني أنفونتينو. وطبعا عندما يُرفع عدد منتخبات المونديال إلى 48 فريقا وطنيا.

وأضاف جياني أنفونتينو أن مونديال قطر سيُجرى لِأوّل في تاريخ كأس العالم خريفا، وبِالضبط ما بين الـ 18 من نوفمبر والـ 21 من ديسمبر 2022. بِسبب عامل الحرّ الشديد والرطوبة الخانقة في البلد الخليجي، الذي يمنع إقامة التظاهرة الكروية الكبيرة صيفا.