نسب المواليد في الجزائر من بين الأكثر ارتفاعا

أوضحت دراسة أجرتها مديرية السكان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أن نسبة المواليد الاجمالية في الجزائر, أي أن عدد المواليد الأحياء لكل 1000 ساكن قد ارتفعت من 19,36 لكل ألف ساكن في 2000 إلى 25,40 لكل ألف ساكن في عام 2017, وهو ما يشكل نسبة من بين "النسب الأكثر ارتفاعا في العالم".

وتؤكد الدراسة التي قُدمت بمناسبة اليوم العالمي للسكان بأن هذا النمو يضع "الجزائر مرة أخرى بين الدول التي لها نسبة مواليد مرتفعة في العالم".

وتؤكد الدراسة أن "الجزائر قد دخلت منذ أزيد من عشرية في حركية ديمغرافية تميزت بارتفاع في نسبة المواليد", مذكرة أن المعدل السنوي للمواليد الأحياء، وبعد أن انخفض بما يقارب النصف بين 1985 و2000، ليمر على التوالي من 885 ألف إلى 589 ألف هو في تزايد مستمر متجاوزا المليون في عام 2014 ليصل إلى مليون و 67 ألف من المواليد الأحياء في عام 2016، متبوعا بتراجع خفيف في عام 2017 إذ بلغ مليون من المواليد الأحياء.

وأوضحت نفس الوثيقة أن معدل الانجاب قد سجل هو الأخر ارتفاعا بين 2000 و2017 ليمر من 2,40 طفل إلى 3,1 طفل عند كل امرأة.

وبهذه الوتيرة،تشير الدراسة، وفرضا أن مستوى الانجاب هذا سيرتفع إلى 3,5 طفل لدى كل امرأة في 2050، فإن عدد سكان الجزائر يبلغ في هذه السنة 72,4 مليون ساكن (في مقابل 42 مليون حاليا) مع هيكل عمري "صعب للغاية" يتميز بمزيد من الأشخاص المعالين (الأقل من 20 سنة أو من سنهم 60 سنة فما فوق).

ويندرج هذا النمو الديمغرافي السريع في سياق اقتصادي واجتماعي تأثر كثيرا بالانخفاض الكبير في الموارد المالية للدولة جراء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية.