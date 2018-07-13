إنفانتينو يؤكد تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022

أكد رئيس الإتحاد العالمي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن تغيير موعد إقامة بطولة العالم 2022، المقرر إجراؤها بدولة قطر.

وخلال مؤتمر صحفي، صرح إنفانتينو، أنّ المونديال المقبل سيقام في الشتاء، قائلا: “تم اتخاذ قرار انطلاق مونديال 2022 في الشتاء”.

وأرجع رئيس الإتحاد العالمي لكرة القدم، تغيير موعد انطلاق مونديال 2022، سعيا لتجنب حرارة الصيف المعروفة بها دولة قطر.

يذكر أن دولة قطر، ستكون محط أنظار العالم في 2022، كونها أول دولة عربية، تحظى بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم.