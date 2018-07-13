لا توجد حرب في الجزائر… فلماذا يأتي حراقة من هذا البلد؟

وصول أكثر من 100 حراق جزائري إلى سردينيا منذ بداية جويلية

نشر وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني تغريدة له على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أثارت الكثير من الجدل، بخصوص حراقة جزائريين ودول أخرى كانوا على متن سفينة إنقاذ سمحت لها روما بدخول أحد موانئها جنوبي البلاد.

وكتب الوزير ماتيو سالفيني، المنتمي لحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف المعروف بعدائه الشديد للمهاجرين، في تغريدته قائلا “هذه هي جنسيات المهاجرين (الحراقة) على متن باخرة “ديتشيوتي” لخفر السواحل والذين تم جلبهم من على متن باخرة أخرى بعد عملية إنقاذ في المياه الليبية”.

وأرفق وزير الداخلية الإيطالي تغريدة بقائمة للحراقة الذين كانوا على متن السفينة وهم 23 من باكستان و4 من الجزائر و4 من المغرب إضافة لحراقة من بنغلاديش وتشاد ومصر وغانا وليبيا ونيبال وفلسطين والسودان واليمن.

وأضاف “اثنان من مثيري الشغب من غانا والسودان.. في أي بلد من البلدان المذكورة هناك حرب يا ترى”.

وأثارت التغريدة جدلا كبيرا في إيطاليا من منطلق أن مسؤولا كبيرا بمنصب وزير داخلية لا يعلم أن الحرب تدور في اليمن وليبيا ودول أخرى من القائمة التي نشرها.

وبالتزامن مع ذلك أنقذت دوريات لخفر السواحل الإيطالي 33 جزائريا قبالة سواحل جزيرة سردينيا، كانوا على متن قاربين اثنين بينهم امرأة بالغة، ليصل بذلك عدد الواصلين منذ مطلع جويلية إلى أكثر من 100 حراق حسب وسائل إعلام محلية في ذات الجزيرة.

وتعمل سلطات الجزيرة على قدم وساق من أجل إتمام الأشغال على سجن ماكومر الذي يتسع لألفي مكان، لتحويله إلى مركز لحجز الحراقة الجزائريين وإعادتهم مباشرة إلى الجزائر.

القراءة من الشروق