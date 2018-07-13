هكذا غادر زيدان الريال وهذا هو سبب الحقيقي لرفضه البقاء

كشفت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية عن تفاصيل جديدة تخص رحيل زين الدين زيدان عن العارضة الفنية لنادي ريال مدريد نهاية الموسم الماضي...

حيث أكدت الصحيفة الاسبانية اليوم الجمعة، أن زيدان حير الجميع في إدارة ريال مدريد لكونه طلب الرحيل من دون التفاوض حول طريقة مغادرته من خلال المطالبة بقيمة مالية معينة أو شيء من هذا القبيل، كما أنه بإصراره على قرار الاستقالة فقد ضيع على نفسه فرصة ربح ما لا يقل عن 24 مليون أورو فيما بعد أن قرر المغادرة قبل موعد نهاية عقده بسنتين وهو الذي كان يتقاضى 12 مليون أورو سنويا.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي لرحيل زيدان هو اطلاعه على خبر رحيل رونالدو عن صفوف النادي من دون أن يحصل على ضمانات من طرف الرئيس فلورنتينو بيريز بخصوص التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل لخلافته.