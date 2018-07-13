لا تغيير في حكومة أويحيى حاليا

خلافا لكل الإشاعات التي تم تداولها بقوة في الأيام القليلة الماضية، لن يكون تغيير على مستوى الحكومة.وحسب مصدر سياسي مطلع، كشف لـ “النهار”، أنه “ليس هناك أي توجه للتغيير داخل الحكومة حاليا على الاقل الآن”، وبذلك فالأخبار التي يجرى ترويجها “مجرد تكهنات لا أساس لها”، وكل ما قيل حول التغيير الحكومي مجرد إشاعات ليس إلا.

وتداولت العديد من المصادر بالأخص مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية، إمكانية صدرو قرار رئاسي يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول أحمد أويحيى وتعويضه بأحد الوزراء.

وفندت مصادر “النهار”، كل هذه الأخبار وأكدت مواصلة أحمد أويحيى مهامه على رأس الحكومة في الوقت الحالي دون تغيير.