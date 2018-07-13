إنفانتينو يعلق أخيرا على إمكانية تنظيم الجزائر، تونس والمغرب لـ مونديال 2030

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالعاصمة الروسية موسكو، على فكرة تنظيم كل من الجزائر، تونس والمغرب لنهائيات كأس العالم 2030 في حال ما إذا تقدموا بملف تنظيم مشترك مستقبلا.

وفي الوقت الذي أشاد فيه بالتنظيم الرائع للنسخة الحالية الجارية بـ روسيا وتأكيده على نجاح الدورة على جميع الأصعدة إضافة إلى توجيهه رسالة شكر إلى روسيا حكومة وشعبا، قبل أن يؤكد على وجود حظوظ كبيرة لكل من الأرجنتين والأوروغواي للفوز بتنظيم مشترك لنهائيات كاس العالم 2026، فإنه تجاهل السؤال المتعلق بموقفه من ترشح كل من الجزائر، تونس والمغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم ومنافسة ملف الأوروغواي والأرجنتين.

واكتفى الرجل الأول في الفيفا في المقابل، بالتأكيد على أن الاتحادية الدولية لكرة القدم تقوم بكل ما بوسعها لتطوير كرة القدم في البلدان النامية كرويا، ورفع مستوى كرة القدم في كل أرجاء المعمورة.