اعتداء على نائب برلماني بالشلف

تعرض نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الشلف إلى اعتداء جسدي عنيف، أمس الخميس، تسبب له في عجز لأكثر من شهر إثر إصابته بطعنات خنجر على مستوى الأطراف والبطن. كما أصيب بأضرار بليغة على مستوى الوجه والعين.

الضحية برلماني عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، كان على متن سيارته عندما اعترضه شخصان بوسط بلدية تاجنة التي كان رئيسا لمجلسها البلدي. حيث وجه له احدهما لكمة قوية قبل أن ينزلوه بالقوة من السيارة وينهالا عليه بالضرب المبرح.

ولحسن الحظ تدخل عناصر من الدرك الوطني الذين كانوا قريبين من موقع الاعتداء. حيث تم إسعاف الضحية بنقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الشطية لتلقي العلاج. وعن أسباب هذا الاعتداء قالت مصادرنا انه يعود إلى خلاف سابق بين المعتدين والضحية أيام كان رئيسا لبلدية تاجنة.