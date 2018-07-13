"يوتيوب" يحارب سرقة مقاطع الفيديو

أطلق موقع يوتيوب أداة جديدة تحمل اسم Copyright Match لمساعدة صناع المحتوى الأصلي في العثور على الفيديوهات الخاصة بهم التي تم إعادة رفعها إلى موقع يوتيوب من قِبل آخرين.

وتحدد هذه الأداء الفيديوهات التي يُعاد رفعها بالكامل فقط وليس مقاطع منها.

وفي كل مرة يتم فيها تحميل مقطع فيديو على يوتيوب ستقوم الأداة بفحص ما إذا كان هذا المحتوى موجودًا بالفعل أم لا وهل هو متشابه مع مقاطع فيديو أخرى موجودة على الموقع.

تم اختبار هذه الأداة مع صناع المحتوى لمدة عام تقريبًا لجعلها آمنة وفعالة للمجتمع ككل، وقد حققت نتائج جيدة في اكتشاف المحتوى المسروق، وستتوفر الأداة لصناع المحتوى الذين لديهم أكثر من 100 ألف مشترك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين على مدار الأشهر القليلة المقبلة، بحسب موقع يوتيوب.

كيف تستخدم هذه الأداة:

1- من المهم أن تكون أول شخص قام بتحميل مقطع الفيديو إلى موقع يوتيوب. حيث إن وقت التحميل هو ما سيحدد من يجب أن يظهر له إشعارات المطابقة.

2- هذه الأداة الجديدة مخصصة لرصد عمليات إعادة تحميل الفيديوهات الكاملة وليس مقاطع منها، لضمان عدم حدوث مشاكل مثل التي قد تحدث في حالة أن يقوم أحدهم باقتباس مقطع صغير من فيديو ما ليعلق عليه، ولكن إذا وجدت مقطعًا من فيديو تابع لك وتريد إزالته، يمكنك دائمًا الإبلاغ عنه عبر نموذج حقوق الملكية الموجود بالموقع.

3- بعد عثور الأداة على حالة مطابقة سيتم إشعار صناع المحتوى إذا كانت نسخ مقاطع الفيديو الخاصة بهم تظهر على حسابات أخري بالموقع.

4- في حالة حدوث حالة مطابقة يمكنك تحديد الإجراء المطلوب اتخاذه إما عدم القيام بأي إجراء، أو الاتصال بصانع المحتوى الآخر، أو طلب إزالة يوتيوب للفيديو.

5- في حال طلبت إزالة الفيديو من القناة الأخرى فإن يوتيوب سيقوم بذلك بعد 7 أيام من إبلاغ صاحب القناة لعله يقوم بتصحيح المشكلة بنفسه وإزالة الفيديو.