أنفانتينو:" مونديال روسيا هو الأفضل في التاريخ "

بر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جانى إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن مونديال روسيا 2018 الذى يختتم الأحد بمباراة نهائية بين فرنسا وكرواتيا هو "أفضل كأس عالم على الإطلاق" مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.

وقال إنفانتينو، "قبل أعوام قلت إن المونديال هذا سيكون الأفضل فى التاريخ، ويمكننى أن أقولها اليوم بقناعة هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق"، فى مؤتمر صحفى عقده فى ملعب لوجنيكى بموسكو، حيث ستقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وبلاده.